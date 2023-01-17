Черникова (Шентяпина) Татьяна Ильинична
Место рожденияРоссия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Дата рождения14.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956
Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Бракосочетание
07.01.1978
Рождение ребёнка
28.05.1986
Дочь: Черникова Екатерина Владиславовна
Отец ребёнка: Черников Владислав Павлович
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай