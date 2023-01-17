Черникова (Шентяпина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Шентяпина) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда

Дата рождения

14.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1956

Отец: Табакаев Илья Андреевич

Мать: Шентяпина Пелагея Григорьевна

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Бракосочетание
07.01.1978

Муж: Черников Владислав Павлович

Рождение ребёнка
28.05.1986

Дочь: Черникова Екатерина Владиславовна

Отец ребёнка: Черников Владислав Павлович

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
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