Милохов Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1929
Дата смерти16.01.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1929
Отец: Милохов Степан Ильич
Рождение ребёнка
02.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милохова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милохова Надежда Ивановна
Смерть
16.01.1984