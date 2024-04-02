Милохов Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милохов Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1929

Дата смерти

16.01.1984

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1929

Отец: Милохов Степан Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милохова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милохова Надежда Ивановна

Смерть
16.01.1984
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