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Степан Герасимов

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Место рождения

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Герасим Иванов

Мать: не указана

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Лукерья Тихонова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Лукерья Тихонова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Степанова

Мать ребёнка: Лукерья Тихонова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Тихонова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Наталья Степанова

Мать ребёнка: Лукерья Тихонова

Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Тихонова

Место жительства
Неизвестно
Алферицино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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