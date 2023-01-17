Степан Герасимов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Герасим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Лукерья Тихонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Лукерья Тихонова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Степанова
Мать ребёнка: Лукерья Тихонова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Тихонова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталья Степанова
Мать ребёнка: Лукерья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Тихонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно