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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Маймулин Василий Сидорович
Отец ребёнка: Маймулин Сидор Митрофанович
Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маймулин Прокофий Сидорович
Отец ребёнка: Маймулин Сидор Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маймулин Сидор Митрофанович