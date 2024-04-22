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Тарасов Григорий Иванович

Место рождения

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

09.01.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1861 ст.

Отец: Тарасов Иван Петрович

Мать: Тарасова Елена Андреевна

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.01.1880 ст.

Жена: Тарасова Наталия Алексеевна

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Архангельская церковь села Верхний Ломовис Моршанского уезда
Рождение ребёнка
16.04.1894 ст.

Сын: Тарасов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасова Наталия Алексеевна

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Григорьевич Тарасов

Мать ребёнка: Тарасова Наталия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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