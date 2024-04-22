Тарасов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.01.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1861 ст.
Отец: Тарасов Иван Петрович
Мать: Тарасова Елена Андреевна
Бракосочетание
27.01.1880 ст.
Архангельская церковь села Верхний Ломовис Моршанского уезда
Рождение ребёнка
16.04.1894 ст.
Сын: Тарасов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасова Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Григорьевич Тарасов
Мать ребёнка: Тарасова Наталия Алексеевна
Смерть
Неизвестно