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Князев Константин Алексеевич

Место рождения

Мызовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.11.1954

Дата смерти

25.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1954

Отец: Князев Алексей Филиппович

Мать: Князева (Кузьмина) Татьяна Сергеевна

Мызовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1977

Сын: Князев Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.03.2018
Москва, город федерального значения Москва

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