Князев Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1954
Дата смерти25.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1977
Сын: Князев Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.2018