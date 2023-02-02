Сухов Николай Викторович 04.06.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухов Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1970

Дата смерти

02.02.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
12.04.1995

Сын: Сухов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Сухова Светлана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.2005

Сын: Сухов Никита Николаевич

Мать ребёнка: Сухова Ольга Владимировна

Смерть
02.02.2023

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