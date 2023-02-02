Сухов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1970
Дата смерти02.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1995
Мать ребёнка: Сухова Светлана
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.2005
Мать ребёнка: Сухова Ольга Владимировна
Смерть
02.02.2023