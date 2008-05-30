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Семенюта Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1977

Отец: Семенюта Юрий Яковлевич

Мать: Семенюта татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
10.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.05.2008

Сын: Семенюта Данил Александрович

Мать ребёнка: Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.05.2008

Сын: Семенюта Владислав Александрович

Мать ребёнка: Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна

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