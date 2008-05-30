Семенюта Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1977
Рождение ребёнка
10.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.05.2008
Сын: Семенюта Данил Александрович
Мать ребёнка: Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.05.2008
Сын: Семенюта Владислав Александрович
Мать ребёнка: Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно