Куряев Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряев Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2960

Дата смерти

30.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1986

Сын: Куряев Николай Владиммрович

Мать ребёнка: Куряева Елена Николаевна

Смерть
30.05.2021
Рождение
21.05.2960

Отец: не указан

Мать: Куряева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куряев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Куряева Елена Николаевна

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