Куряев Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.2960
Дата смерти30.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1986
Сын: Куряев Николай Владиммрович
Мать ребёнка: Куряева Елена Николаевна
Смерть
30.05.2021
Рождение
21.05.2960
Отец: не указан
Мать: Куряева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куряев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Куряева Елена Николаевна