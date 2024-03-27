Ахметзянова Газиза
Место рожденияд. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти28.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
д. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1924
Дочь: Гузаирова Сахригуль
Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
27.03.1927
Сын: Ахметзянов Закария
Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
30.08.1930
Сын: Ахметзянов Мунагир
Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
22.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза
д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
20.08.1941
Сын: Ахметзянов Наиль
Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза
Смерть
28.03.1987