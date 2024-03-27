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Ахметзянова Газиза

Место рождения

д. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

28.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ятово Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1924

Дочь: Гузаирова Сахригуль

Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
27.03.1927

Сын: Ахметзянов Закария

Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
30.08.1930

Сын: Ахметзянов Мунагир

Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
22.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза

д.Ятово Мензелинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
20.08.1941

Сын: Ахметзянов Наиль

Отец ребёнка: Ахметзянов Муртаза

Смерть
28.03.1987
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