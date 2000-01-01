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Варвара Михайловна

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Место рождения

село Петровское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

село Петровское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1770

Сын: Нестор Фомич

Отец ребёнка: Фома Васильевич

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1775

Сын: Емельян Фомич

Отец ребёнка: Фома Васильевич

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Фоминична

Отец ребёнка: Фома Васильевич

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793

Сын: Клим Фомич

Отец ребёнка: Фома Васильевич

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Васильевич

Смерть
Неизвестно
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