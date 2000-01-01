Варвара Михайловна
Место рождениясело Петровское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
село Петровское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1770
Сын: Нестор Фомич
Отец ребёнка: Фома Васильевич
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1775
Сын: Емельян Фомич
Отец ребёнка: Фома Васильевич
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Фоминична
Отец ребёнка: Фома Васильевич
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Клим Фомич
Отец ребёнка: Фома Васильевич
сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Васильевич
Смерть
Неизвестно