Зинаида Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗинаида

Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Отец ребёнка: Корольков Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Tамара Анатольевна

Отец ребёнка: Корольков Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Анатолий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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