Терещенко (Бильбасова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Бильбасова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1955

Отец: Бильбасов Михаил Владимирович

Мать: Бильбасова Бронислава Иосифовна

Рождение ребёнка
03.12.1972

Дочь: Девятова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюриков Николай Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Терещенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Терещенко Василий

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