Терещенко (Бильбасова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1955
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1955
Рождение ребёнка
03.12.1972
Дочь: Девятова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терещенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Терещенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Терещенко Василий