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Сяинов Умяр Мустафинович

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

23.01.1909

Дата смерти

11.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909

Отец: Сяинов Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сяинов Мухаммят

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.02.1987
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно

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