Сяинов Умяр Мустафинович
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения23.01.1909
Дата смерти11.02.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909
Отец: Сяинов Мустафа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сяинов Мухаммят
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.02.1987
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно