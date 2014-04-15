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Борбошев Алексей Байрымович

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Место рождения

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

16.10.1962

Дата смерти

15.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1962

Отец: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Мать: Борбошева Александра Анчиновна

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.04.2014
Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
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