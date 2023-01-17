Чекалов Фаддей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалов Фаддей Иванович

Чекалов Фаддей Иванович

avatar

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

16.08.1855 ст.

Дата смерти

07.01.1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1855 ст.

Отец: Чекалов Иван Васильев

Мать: Чекалова Крестинья Ермолаева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
24.08.1855 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.01.1857 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от младенческой
Похороны
09.01.1857 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close