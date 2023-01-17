Чекалов Фаддей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1855 ст.
Дата смерти07.01.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1855 ст.
Крещение
24.08.1855 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.01.1857 ст.
Причина смерти: от младенческой
Похороны
09.01.1857 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан