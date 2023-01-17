Кудрявцев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Семен

Кудрявцев Семен

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Кудрявцева Агафья Александровна

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Валерий Семенович

Мать ребёнка: Кудрявцева Агафья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Агафья Александровна

Смерть
Неизвестно
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close