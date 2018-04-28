Терентьев Михаил Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Михаил Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1955

Дата смерти

28.04.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1980

Сын: Терентьев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Теретьева Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
01.02.1983

Сын: Терентьев Семен Михйлович

Мать ребёнка: Теретьева Татьяна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теретьева Татьяна Семенова

Смерть
28.04.2018
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