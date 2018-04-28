Терентьев Михаил Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1955
Дата смерти28.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1980
Сын: Терентьев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Теретьева Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
01.02.1983
Сын: Терентьев Семен Михйлович
Мать ребёнка: Теретьева Татьяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.2018