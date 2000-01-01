Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульфия

Гульфия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гадавия Фатхелисламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустам

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильдар

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close