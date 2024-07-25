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Крылов Олег Юрьевич

Место рождения

Химки

Дата рождения

17.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1964

Отец: Крылов Юрий Андреевич

Мать: Крылова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
24.04.1987

Жена: Крылова Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
24.04.1987

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1988

Сын: Крылов Сергей Олегович

Мать ребёнка: Крылова Светлана Геннадьевна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1997

Дочь: Крылова Алёна Олеговна

Мать ребёнка: Крылова Светлана Геннадьевна

Псков, город Псков, Псковская область

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