Крылов Олег Юрьевич
Место рожденияХимки
Дата рождения17.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1964
Отец: Крылов Юрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
24.04.1987
Бракосочетание
24.04.1987
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1988
Мать ребёнка: Крылова Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
09.07.1997
Дочь: Крылова Алёна Олеговна
Мать ребёнка: Крылова Светлана Геннадьевна