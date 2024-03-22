Комаренко Иван Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаренко Тихон
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мезинова Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Комаренко Галина
Сурково, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комаренко Полина Ивановна
Мать ребёнка: Комаренко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаренко Николай Иванович
Мать ребёнка: Комаренко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комаренко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаренко Василий Иванович
Мать ребёнка: Комаренко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаренко Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Комаренко Галина
Смерть
Неизвестно