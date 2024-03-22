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Комаренко Иван Тихонович

Место рождения

Великомихайловка, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаренко Тихон

Мать: не указана

Великомихайловка, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мезинова Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Комаренко Галина

Сурково, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комаренко Полина Ивановна

Мать ребёнка: Комаренко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаренко Николай Иванович

Мать ребёнка: Комаренко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаренко Пётр Иванович

Мать ребёнка: Комаренко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаренко Василий Иванович

Мать ребёнка: Комаренко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаренко Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Комаренко Галина

Смерть
Неизвестно
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