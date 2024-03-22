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Рыбин Иван

Место рождения

Бахтызино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахтызино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1913

Дочь: Силаева Ольга

Мать ребёнка: Рыбина Пелагея

Бахтызино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Андриенко Анна

Мать ребёнка: Рыбина Пелагея

Рождение ребёнка
07.04.1918

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Рыбина Пелагея

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Николай

Мать ребёнка: Рыбина Пелагея

Смерть
1943
Ягодка, город Выкса, Нижегородская область
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