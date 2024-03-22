Рыбин Иван
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: Силаева Ольга
Мать ребёнка: Рыбина Пелагея
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Андриенко Анна
Мать ребёнка: Рыбина Пелагея
Рождение ребёнка
07.04.1918
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Рыбина Пелагея
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбин Николай
Мать ребёнка: Рыбина Пелагея
Смерть
1943
Ягодка, город Выкса, Нижегородская область