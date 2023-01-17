Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1873
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1875
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сараев Василий Степанович
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сараев Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1887
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1889
Сын: Сараев Герасим Степанович
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1890
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович
Смерть
Неизвестно