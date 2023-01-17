Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1873

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Сараев Яков Степанович

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1875

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сараев Василий Степанович

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сараев Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1887

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1889

Сын: Сараев Герасим Степанович

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Сараев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Сараев Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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