Астахова (Ерастова) Фекла Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Есть метрика о свадьбе в 1911 году. Жених 18 лет, Невеста 16 лет
Место жительства
22.01.1909
Девица! Указана крестной в метрике о рождении Ксении - дочери Ермакова Тихона Феодоровича и Евдокии Егоровны
Бракосочетание
07.01.1911
Есть метрика о свадьбе в 1911 году. Жених 18 лет, Невеста 16 лет
Смерть
Неизвестно