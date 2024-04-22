Астахова (Ерастова) Фекла Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова (Ерастова) Фекла Иосифовна

Место рождения

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ерастов Иосиф Николаевич

Мать: Ерастова Феврония Михайловна

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1911 году. Жених 18 лет, Невеста 16 лет
Место жительства
22.01.1909
Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Девица! Указана крестной в метрике о рождении Ксении - дочери Ермакова Тихона Феодоровича и Евдокии Егоровны
Бракосочетание
07.01.1911

Муж: Астахов Петр Карпович

Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1911 году. Жених 18 лет, Невеста 16 лет
Смерть
Неизвестно
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