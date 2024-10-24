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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ефимовна (Никитична)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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