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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимовна (Никитична)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно