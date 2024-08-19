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Филимонов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1987

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1987

Отец: Филимонов Александр Борисович

Мать: Филимонова Марина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Алёна Анатольевна

Рождение ребёнка
18.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Алёна Анатольевна

Рождение ребёнка
10.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Алёна Анатольевна

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