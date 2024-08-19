Филимонов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1987
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова Алёна Анатольевна
Рождение ребёнка
10.09.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова Алёна Анатольевна