Ostrovska (Ričika Ričiks) Zofija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ostrovska (Ričika Ričiks) Zofija

Место рождения

Peļņi, Pildas pagasts, Latvija

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Ričiks Staņislavs

Мать: Ričiks (Urtāne Urtāns) Rozalija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ostrovskis Antons

Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Šereiko (Ostrovska Ostrovskis Островский) Jadviga

Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Ostrovskis Staņislavs

Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams

Рождение ребёнка
01.04.1932

Сын: Ostrovskis Jānis

Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: (Ostrovskis Островский) Terēzija Terēze

Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams

Рождение ребёнка
23.06.1939

Дочь: Stepīte (Ostrovska Ostrovskis Островский) Veronika

Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams

Смерть
1986
Похороны
Около 1986

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