Ostrovska (Ričika Ričiks) Zofija
Место рожденияPeļņi, Pildas pagasts, Latvija
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Ričiks Staņislavs
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ostrovskis Antons
Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Šereiko (Ostrovska Ostrovskis Островский) Jadviga
Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams
Рождение ребёнка
01.04.1932
Сын: Ostrovskis Jānis
Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: (Ostrovskis Островский) Terēzija Terēze
Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams
Рождение ребёнка
23.06.1939
Дочь: Stepīte (Ostrovska Ostrovskis Островский) Veronika
Отец ребёнка: Ostrovskis Ādams
Смерть
1986
Похороны
Около 1986