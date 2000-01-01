Брянкина (Трофимова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянкина (Трофимова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943

Отец: не указан

Мать: Трофимова Анна Мифодьевна

Рождение ребёнка
14.12.1962

Сын: Брянкин Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Брянкин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянкин Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брянкин Вадим Геннадьевич

Отец ребёнка: Брянкин Геннадий

Смерть
Неизвестно
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