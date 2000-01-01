Брянкина (Трофимова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1943
Отец: не указан
Рождение ребёнка
14.12.1962
Сын: Брянкин Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Брянкин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брянкин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брянкин Вадим Геннадьевич
Отец ребёнка: Брянкин Геннадий
Смерть
Неизвестно