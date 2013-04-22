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Рачковский Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1948

Дата смерти

22.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948

Отец: Рачковский Василий Максимович

Мать: Рачковская Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
15.03.1978

Сын: Рачковский Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Рачковская Тамара Петровна

Орловка, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1980

Сын: Рачковский Павел Викторович

Мать ребёнка: Рачковская Тамара Петровна

Смерть
22.04.2013
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