Рачковский Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1948
Дата смерти22.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948
Рождение ребёнка
15.03.1978
Сын: Рачковский Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Рачковская Тамара Петровна
Орловка, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1980
Сын: Рачковский Павел Викторович
Мать ребёнка: Рачковская Тамара Петровна
Смерть
22.04.2013