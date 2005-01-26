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Иванов Даниил Константинович
Иванов Даниил Константинович
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
26.01.2005
Пол
Мужской
Отец
Иванов Константин Борисович
1984 г.р.
Мать
Иванова (Мельниченко) Юлия Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2005
Отец:
Иванов Константин Борисович
Мать:
Иванова Юлия Сергеевна
Омск
, город Омск, Омская область
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