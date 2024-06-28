Бабаева Наталия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаева Стефанида Федоровна
Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Гребенщикова (Бабаева) Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1907
Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно