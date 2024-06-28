Бабаева Наталия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева Наталия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаева Стефанида Федоровна

Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Гребенщикова (Бабаева) Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Бабаев Федор Федорович

Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1907

Сын: Бабаев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бабаев Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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