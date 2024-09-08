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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Николаевич