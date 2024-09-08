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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

NF
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
24.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанаскин Дмитрий Николаевич

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