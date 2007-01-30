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Мохов Владимир Николаевич

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Место рождения

д.Бармёнки Кирровской обл.

Дата рождения

09.02.1953

Дата смерти

30.01.2007

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

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1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д.Бармёнки Кирровской обл.
Рождение ребёнка
04.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Рождение ребёнка
27.08.1977

Сын: Мохов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Рождение ребёнка
22.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Смерть
30.01.2007
кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
с.Мухино Зуевского р-он Кировской обл.
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