Мохов Владимир Николаевич
Место рожденияд.Бармёнки Кирровской обл.
Дата рождения09.02.1953
Дата смерти30.01.2007
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д.Бармёнки Кирровской обл.
Рождение ребёнка
04.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Рождение ребёнка
27.08.1977
Сын: Мохов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Рождение ребёнка
22.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Смерть
30.01.2007
кирвская обл. Зуевский р-он д.Барменки
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
с.Мухино Зуевского р-он Кировской обл.