(Смирнова) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1992
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнова Егор
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство