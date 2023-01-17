(Смирнова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1992

Отец: не указан

Мать: Туманова Евгения Валентиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнова Егор

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
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