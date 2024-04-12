(Первакова) Елена Сысоева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первакова) Елена Сысоева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1744

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Перваков Сысой Кузьмин

Мать: Первакова Варвара Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1744
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Бракосочетание
01.02.1748

Муж: Михайла Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 605 Метрическая Коломенского уезда 1748 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NON... Показать все
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дедова Аграфена Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Иванов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Иванов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михайла Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Иванов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Иванов

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