(Первакова) Елена Сысоева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Смерть
После 1744
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Бракосочетание
01.02.1748
Муж: Михайла Иванов
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.745, д. 605 Метрическая Коломенского уезда 1748 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NON... Показать все
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дедова Аграфена Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Иванов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михайла Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Иванов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Иванов