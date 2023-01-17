Енговатов Семен Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиМежду 1812 и 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Енговатов Прокопий Абрамов
Мать: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Енговатов Гавриил Семенов
Мать ребёнка: Енговатова Федора
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Енговатова Анна Семенова
Мать ребёнка: Енговатова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Енговатова Федора
Смерть
Между 1812 и 1834