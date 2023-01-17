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Енговатов Семен Прокопьев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Между 1812 и 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Енговатов Прокопий Абрамов

Мать: Енговатова Ефросинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Енговатов Гавриил Семенов

Мать ребёнка: Енговатова Федора

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Енговатова Анна Семенова

Мать ребёнка: Енговатова Федора

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енговатова Федора

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1812 и 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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