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Круглов Семен Стефанов

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.01.1886

Дата смерти

03.06.1886

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1886

Отец: Стефан Прохоров

Мать: Марина Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
31.01.1886
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянский сын Егор Стефанов и крестьянская девица Евдакия Стефанова
Смерть
03.06.1886
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: простуда | от простуды
Похороны
06.06.1886
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
на отведенном кладбище

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