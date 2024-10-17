Круглов Семен Стефанов
Место рождения
Дата рождения30.01.1886
Дата смерти03.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1886
Отец: Стефан Прохоров
Мать: Марина Иванова
Крещение
31.01.1886
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянский сын Егор Стефанов и крестьянская девица Евдакия Стефанова
Смерть
03.06.1886
Причина смерти: простуда | от простуды
Похороны
06.06.1886
на отведенном кладбище