Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская
Место рождения
Дата рождения20.03.1845
Дата смерти04.05.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1845
Отец: Максимилиан Лейхтенбергский
Мать: Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1868
Сын: Петр Александрович Ольденбургский
Отец ребёнка: Александр Петрович
Смерть
04.05.1925
Биарриц, Франция