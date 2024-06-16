Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская 20.03.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения Максимилиановна Лейхтенбергская

Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.03.1845

Дата смерти

04.05.1925

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1845

Отец: Максимилиан Лейхтенбергский

Мать: Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Петрович

Рождение ребёнка
21.11.1868

Сын: Петр Александрович Ольденбургский

Отец ребёнка: Александр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.05.1925
Биарриц, Франция

Мы используем куки для улучшения работы сайта.