Степанчук Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанчук Владимир

Место рождения

Житомир, Украина

Дата рождения

02.07.196

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.196

Отец: не указан

Мать: не указана

Житомир, Украина
Рождение ребёнка
30.07.1992

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
19.08.1994

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г. Курск
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