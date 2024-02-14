Степанчук Владимир
Место рожденияЖитомир, Украина
Дата рождения02.07.196
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Рождение ребёнка
19.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Курск