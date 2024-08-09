Рыбина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишканов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Шишканов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишканов Николай
Рождение ребёнка
29.10.1971
Отец ребёнка: Шишканов Николай
Смерть
Неизвестно