Иванова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1920
Дата смерти30.07.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1920
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1959
Дочь: Боровик Ольга Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.1998