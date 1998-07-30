Иванова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1920

Дата смерти

30.07.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1920

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1959

Дочь: Боровик Ольга Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.1998

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