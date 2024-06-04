Астраханцова Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Федосья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Сава (Савелий) Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Астраханцов Никита Савин

Отец ребёнка: Астраханцов Сава (Савелий) Михайлов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Астраханцов Ерофей Савин

Отец ребёнка: Астраханцов Сава (Савелий) Михайлов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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