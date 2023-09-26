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Назарова Любовь Григорьевна
Назарова Любовь Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.1955
Пол
Женский
Отец
Лысенко Григорий Филиппович
1912 г.р.
Мать
Лысенко (Галушка) Мария Степановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1955
Отец:
Лысенко Григорий Филиппович
Мать:
Лысенко Мария Степановна
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