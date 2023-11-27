Середа (Игнатенко) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа (Игнатенко) Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1904

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

ОЩ
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1904

Отец: Игнатенко Петр

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
12.06.1934

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1939

Сын: Середа Анатолий

Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович

Россия
Рождение ребёнка
26.02.1944

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович

Смерть
1991
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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