Середа (Игнатенко) Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1904
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1904
Отец: Игнатенко Петр
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
12.06.1934
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
23.06.1939
Сын: Середа Анатолий
Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович
Россия
Рождение ребёнка
26.02.1944
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Середа Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно