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Яковлев Алексей Иванович

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Место рождения

Песчанницы, Зимогорская волость, Валдайский уезд

Дата рождения

22.02.1918

Дата смерти

19.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1918

Отец: Яковлев Иван Яковлевич

Мать: Яковлева Мария Карповна

Песчанницы, Зимогорская волость, Валдайский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1953

Сын: Яковлев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Евдокия Прокофьевна

Смерть
19.10.2003
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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