Яковлев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1918
Дата смерти19.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1918
Отец: Яковлев Иван Яковлевич
Мать: Яковлева Мария Карповна
Рождение ребёнка
11.08.1953
Сын: Яковлев Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Гузятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2003
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область