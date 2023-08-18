Тятова Ефимия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятова Ефимия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятов Митрофан

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тятов Алексей

Отец ребёнка: Тятов Митрофан

Рождение ребёнка
1897

Сын: Тятов Николай

Отец ребёнка: Тятов Митрофан

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Тятова) Софья

Отец ребёнка: Тятов Митрофан

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тятов Севастьян

Отец ребёнка: Тятов Митрофан

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Тятова) Мария

Отец ребёнка: Тятов Митрофан

Смерть
Неизвестно

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