Тятова Ефимия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тятов Митрофан
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тятов Алексей
Отец ребёнка: Тятов Митрофан
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тятов Николай
Отец ребёнка: Тятов Митрофан
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Тятова) Софья
Отец ребёнка: Тятов Митрофан
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тятов Севастьян
Отец ребёнка: Тятов Митрофан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Тятова) Мария
Отец ребёнка: Тятов Митрофан
Смерть
Неизвестно