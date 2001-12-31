Крехтунова (Савина) Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунова (Савина) Екатерина Степанова

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Место рождения

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.03.1922

Дата смерти

31.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922

Отец: Савин Степан Алексеев

Мать: Савина Агрипина Фотеева

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
С 1938 по 1977
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Колхоз "Победа" Должность: Рядовая. Рядовая в 1956, с 1963 по 1970. Секретарь в 1971 Бухгалтер с 1972 по 1973 Техничка с 1974 по 1976
Бракосочетание
14.01.1950

Муж: Крехтунов Кирилл Васильевич

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.05.1956

Дочь: Авдеева Антонида Кириллова

Отец ребёнка: Крехтунов Кирилл Васильевич

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
31.12.2001
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
02.01.2002
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
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