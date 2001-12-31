Крехтунова (Савина) Екатерина Степанова
Место рождения
Дата рождения20.03.1922
Дата смерти31.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922
Отец: Савин Степан Алексеев
Мать: Савина Агрипина Фотеева
Работа или профессия
С 1938 по 1977
Колхоз "Победа" Должность: Рядовая. Рядовая в 1956, с 1963 по 1970. Секретарь в 1971 Бухгалтер с 1972 по 1973 Техничка с 1974 по 1976
Бракосочетание
14.01.1950
Рождение ребёнка
05.05.1956
Дочь: Авдеева Антонида Кириллова
Отец ребёнка: Крехтунов Кирилл Васильевич
Смерть
31.12.2001
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
02.01.2002