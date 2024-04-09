Паничкин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паничкина Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Паничкина (Игумнова) Людмила Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Паничкина Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Паничкина (Игумнова) Людмила Егоровна
Смерть
Неизвестно