Паничкин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничкин Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паничкина Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Паничкина (Игумнова) Людмила Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паничкина (Игумнова) Людмила Егоровна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Паничкина Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Паничкина (Игумнова) Людмила Егоровна

Смерть
Неизвестно

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