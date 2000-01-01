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Букин Моисей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Букин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1910

Дочь: Букина Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Полянская Екатерина Моисевна

Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Букин Александр Моисеевич

Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна

Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Татьяна Кирилловна

Смерть
1938
Москва
Похороны
1938
Ваганьковское клдб., Москва, уч. 35
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