Букин Моисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Букин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1910
Дочь: Букина Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Полянская Екатерина Моисевна
Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Рождение ребёнка
23.02.1915
Сын: Букин Александр Моисеевич
Мать ребёнка: Букина Татьяна Кирилловна
Московская обл., Сапожк. р-н, с. Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Москва
Похороны
1938
Ваганьковское клдб., Москва, уч. 35