(Белокур) Харитина Филипповна
Место рождения
Дата рождения08.10.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1898 ст.
Отец: Белокур Филипп Дорофеевич
Мать: Белокур Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SJ-Y?i=263&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
11.10.1898 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
Неизвестно