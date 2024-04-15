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(Белокур) Харитина Филипповна

Место рождения

Васюковщина, Сумська область

Дата рождения

08.10.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1898 ст.

Отец: Белокур Филипп Дорофеевич

Мать: Белокур Анна Ивановна

Васюковщина, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S9SJ-Y?i=263&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
11.10.1898 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
Неизвестно
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